Во Фрунзенском районе Петербурга заменят более 28 километров теплосетей

В настоящее время ГУП "ТЭК СПб" завершает строительство и реконструкцию 4,6 тыс. метров тепломагистрали для обеспечения тепловой энергией потребителей 2-й Фрунзенской котельной.

Во Фрунзенском районе Петербурга теплоэнергетики заменят более 28 километров тепловых сетей. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 12 сентября.

В настоящее время ГУП "ТЭК СПб" завершает строительство и реконструкцию 4,6 тыс. метров тепломагистрали для обеспечения тепловой энергией потребителей 2-й Фрунзенской котельной. Так, надежное теплоснабжение получат 216 зданий, в том числе – 55 жилых домов, 12 школ, два детских сада.

Также продолжаются работы по замене свыше 4,1 тыс. метров теплопроводов в границах Тамбовской, Прилукской, Расстанной улиц и Лиговского проспекта. В результате реконструкции тепло и горячую воду по новым сетям получат 23 здания, включая 16 жилых домов.

В этом году предприятие начнет строительство сетей для обеспечения тепловой энергией абонентов двух котельных на улицах Андреевская и Салова, снабжающих энергоресурсами 65 зданий. Помимо этого, в планах – реконструкция тепловых сетей в Квартале №1 к домам на Волковском проспекте, 110-144, Стрельбищенской улице, 1-29.

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Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга