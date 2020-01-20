В 2024 году 90% тепловых сетей будут под контролем Петербурга

Также до конца года все неэкологичные городские котельные будут переведены на экологичное топливо.

В 2024 году 90% тепловых сетей Петербурга должны перейти в собственность города. Об этом на заседании городского правительства заявил губернатор Александр Беглов.

Сейчас ведем переговоры с собственниками теплосетей о выкупе их активов. Александр Беглов

Также глава города напомнил, что до конца года все неэкологичные городские котельные будут переведены на экологичное топливо. Из 22 двух таких объектов сейчас сдан один.

Также петербуржцам рассказали, когда начнётся отопительный сезон.

Фото: Piter.tv