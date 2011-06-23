Петербуржцам рассказали, когда начнётся отопительный сезон

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов на заседании городского правительства рассказал, когда в Северной столице начнется отопительный сезон.
Как отметил Протасов, в отличие от прошлой осени, этот сентябрь выдался очень теплым. По этой причине решение о периодическом протапливании будет принято в последних числах сентября. Напомним, в 2022-м уже 8 сентября началось периодическое протапливание, а в начале октября стартовал полноценный отопительный сезон.
Полностью по всем параметрам Петербург будет подготовлен на 100% не позднее 1 октября.
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