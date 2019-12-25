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В Пушкине обновили более 11 тыс. метров тепловых сетей
Сегодня, 15:55
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В Пушкине обновили более 11 тыс. метров тепловых сетей

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Все работы завершат уже в этом году.

В Пушкине обновили свыше 11 тыс. метров тепловых сетей. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 2 ноября.

За последние 5 лет специалисты ГУП "ТЭК СПб" заменили в городе 62 тыс. сетей. Так, за 3 года их удельная повреждаемость сократилась более чем на 35%. 

Среди ключевых объектов реконструкции – завершение перекладки 16,5 тыс. метров теплосетей в квартале "15+15", где живут свыше 31 тыс. потребителей. Помимо этого, выполнено обновление теплопроводов по бульвару Алексея Толстого. 

Продолжается реконструкция тепломагистралей вдоль Павловского шоссе и тепловых сетей в квартале, ограниченном улицей Генерала Хазова, Школьной и Ленинградской улицами и Петербургским шоссе. Работы завершат уже в этом году. 

Ранее на Piter.TV: энергетики обновили более 22 километров теплосетей в Калининском районе. 

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

Теги: пушкин, тепловые сети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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