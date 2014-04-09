Энергетики обновили более 22 км теплосетей Калининском районе

До модернизации теплосетей в этом квартале приходилось ежегодно устранять до 50 технологических сбоев.

ГУП "ТЭК СПб" успешно завершило крупный проект по замене 22,5 км тепловых сетей в квартале, находящемся между проспектами Науки и Северным, улицами Карпинского и Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга.

Согласно информации из комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного, ремонтные работы в данном районе начались в декабре 2021 года. Вместо устаревших теплосетей были установлены современные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, а также гибкие трубы, что позволило оптимизировать маршрут теплотрассы в условиях плотной жилой застройки.

До модернизации теплосетей в этом квартале приходилось ежегодно устранять до 50 технологических сбоев. В 2023 году, когда было заменено более половины запланированных теплопроводов, не было зафиксировано ни одного дефекта. На сегодняшний день реконструкция тепловых сетей в квартале завершена. До конца года ГУП "ТЭК СПб" планирует заменить еще 6 км тепловых сетей в Калининском районе.