Испытания теплосетей пройдут с 29 июля по 4 августа в Петербурге

Испытания пройдут в пяти районах города: в Центральном и Невском – основные, а в Московском, Кировском и Красносельском – повторные.

30 июля специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" начнут гидравлические испытания. Они проверят сети в Адмиралтейском районе. На следующий день, 31 июля, испытания пройдут в пяти районах города: в Центральном и Невском – основные, а в Московском, Кировском и Красносельском – повторные.

В тот же день, 30 июля, ГУП "ТЭК СПб" проведёт испытания тепловых сетей в Выборгском и Московском районах Петербурга. 1 августа проверки состоятся в Кировском районе, где испытают магистральные, распределительные и внутриквартальные трубопроводы от котельной на Двинской улице. В зоне испытаний находятся более 500 зданий. Гидравлические испытания помогут обеспечить бесперебойное теплоснабжение около 88 тыс. жителей Северной столицы в предстоящий отопительный сезон.

В ходе испытаний теплоэнергетики увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку, но при этом снижают температуру воды в трубах до 40 градусов для обеспечения безопасности. Эти проверки помогают обнаружить ненадежные участки тепловых сетей и предотвратить возможные отключения горячего водоснабжения и отопления в холодное время года. В рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов ГУП "ТЭК СПб" проверит более 4700 км трубопроводов, от которых зависит теплоснабжение 3,5 миллиона петербуржцев. В этом году ограничение горячего водоснабжения будет минимальным – всего 1-4 дня – почти для половины потребителей.

Теплоэнергетики также проведут плановый профилактический ремонт всех 256 котельных и 233 центральных тепловых пунктов. О любых признаках повреждения коммуникаций (парение, вытекание воды, проседание грунта) можно сообщить по телефонам 112 или 004, а также на горячую линию ГУП "ТЭК СПб" – 601-93-93.

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Фото: комитет по энергетике и инженерному обеспечению