Приморский район Петербурга стал лидером по засорам канализации

Засоры также часто возникают на территории Адмиралтейского, Пушкинского, Красногвардейского и Московского районов.

Специалисты Водоканала провели анализ статистики возникновения засоров во время майских праздников в Санкт-Петербурге, как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. В тройку лидеров по количеству засоров вошли Приморский, Петроградский и Центральный районы города.

Засоры также часто возникают на территории Адмиралтейского, Пушкинского, Красногвардейского и Московского районов. В 30% случаев засоры были вызваны посторонними предметами, попавшими в инженерные сети. Этот показатель оказался на 1% меньше, чем годом ранее.

Наиболее высокий уровень культуры пользования канализацией на праздниках продемонстрировали жители Петродворцового, Курортного, Кронштадтского и Колпинского районов.

Фото: ВКонтакте / Комитет по энергетике и инженерному обеспечению