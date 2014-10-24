Петербург готов к началу отопительного сезона

До 1 сентября профильные ведомства проверили почти 10 тыс. километров тепловых сетей.

Губернатор Петербурга накануне провел совещание по вопросу готовности инженерно-энергетического комплекса, социальных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 4 сентября.

До 1 сентября профильные ведомства проверили почти 10 тыс. километров тепловых сетей, провели плановые ремонтные работы более 1 тыс. источников тепла, подготовили свыше 24 тыс. жилых домов и все социальные объекты.

Проверка сетей теплоснабжения стартовала в апреле с температурных испытаний. В ходе них выявили пять дефектов. А гидравлические испытания помогли предотвратить 1,7 тыс. дефектов, 1,4 тыс. из них – в зоне АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Губернатор отметил, что ситуацию с износом сетей "Теплосети" необходимо переломить. Все опасные участки включить в программы ремонта и реконструкции. Темпы обновления сетей должны преобладать над темпами их старения. При нештатных ситуациях требуется усиливать бригады. Районам обязательно держать связь с жителями. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

В планах ведомства до конца 2028 года в зоне "Теплосети" обновить порядка 500 километров труб.

Ранее мы рассказывали о том, что летом 2025 года в Петербурге может подорожать отопление.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга