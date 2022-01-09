Летом 2025 года в Петербурге может подорожать отопление

В среднем жители Северной столицы заплатят за гигакалорию на 89 рублей больше.

Жителям Санкт-Петербурга стоит морально готовиться к повышению тарифа на тепло во втором полугодии 2025 года. Сегодня стоимость за отопление составляет 2111 рублей 40 копеек за гигакалорию. После повышения петербуржцам предстоит заплатить 2200 рублей 7 копеек.

Цифры указаны в докладе жилищного комитета, который он представил 30 августа на нулевых чтениях бюджета 2025 года, пишет "Фонтанка". Отмечается, что цена не менялась с 2023 года, а жители платят за тепло по льготным тарифам. Только в 2024 году на эту субсидию из бюджета города было заложено 24,1 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в 2025 году в Петербурге ожидается повышение тарифов на другие жилищно-коммунальные услуги и пассажирские перевозки.

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