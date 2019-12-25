Город начал готовиться к новому отопительному сезону

Петербург начал подготовку к новому отопительному сезону, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
По плану должны подготовить 23 661 многоквартирный дом. К первому июля готовность жилищного фонда должна быть уже 33%, к первому сентября работы планируют завершить. Также при подготовке домов особо внимание будут уделять чердакам и подвалам, чтобы привести температурно-влажностный режим в норму.
Ранее мы писали, что экослужба в Петербурге за месяц получила около 100 обращений.
Фото: pixabay
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