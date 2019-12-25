Экослужба в Петербурге за месяц получила около 100 обращений

Горожан беспокоили факты сброса сточных вод, незаконный сброс мусора и состояние воздуха в Северной столице.

С 1 апреля по поручению губернатора Петербурга в Северной столице была открыта мобильная экологическая дежурная служба. Как сообщили в комитете по природопользованию, за время работы "горячей линии" операторы получили порядка 100 обращений от неравнодушных горожан.

Отмечается, что большинство запросов касалось обеспечения экологической безопасности в городе. В частности, горожан беспокоили вопросы сброса сточных вод, незаконного сброса мусора и состояния воздуха.

Звонки принимаются круглосуточно по телефону 417-59-36.

Ранее мы сообщали о том, что жители Ульянки (Кировский район) обнаружили домашнюю черепаху на улице. По словам очевидцев, недобросовестные хозяева выкинули её в реку Новая недалеко от "Дома с каминами".

Фото: Piter.tv