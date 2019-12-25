Стало известно, как вырастут тарифы в 2025 году в Петербурге

Тарифы на водоснабжение и вывоз твердых коммунальных отходов вырастут на 7,3%, на электроэнергию – на 6%, на тепловую энергию – на 5,7%.

В 2025 году в Петербурге ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и пассажирские перевозки. В ходе обсуждения бюджета на 2025 год в Законодательном собрании представители городской администрации сообщили о планируемом росте цен.

Тарифы на водоснабжение и вывоз твердых коммунальных отходов вырастут на 7,3%, на электроэнергию – на 6%, на тепловую энергию – на 5,7%. Также председатель комитета по тарифам Алексей Малухин заявил о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в среднем на 4,7%. Это означает, что в следующем году проезд в метро и наземном транспорте станет дороже на несколько рублей.

Малухин отметил, что в настоящее время тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге на 48,7% ниже, чем в Москве, и на 31% ниже, чем в Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что банки Петербурга сокращают выдачу потребкредитов.

Фото: Piter.TV