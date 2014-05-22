Банки Петербурга сокращают выдачу потребкредитов

Средняя сумма кредита составила 292 000 рублей, что на 5% меньше, чем в июне.

В июле 2024 года жители Петербурга получили кредиты наличными на общую сумму 24,18 млрд рублей. Это на 9% меньше, чем в предыдущем месяце, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В течение июля было выдано 82 750 кредитов наличными, что на 4% меньше, чем месяцем ранее. Средняя сумма кредита составила 292 000 рублей, что на 5% меньше, чем в июне. Средний срок кредитования составил 36 месяцев или 3 года.

В Ленинградской области количество выданных кредитов наличными сократилось на 2% до 35 770. Общий объем выданных займов снизился на 11%, достигнув 6,79 млрд рублей. Средний размер кредита составил 190 000 рублей, что на 9% меньше, чем в июне. Средний срок погашения кредита составил 33 месяца или 2 года и 9 месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что в преддверии осени петербуржцы начали активнее искать работу.

Фото: Telegram / Технопарк Санкт-Петербурга