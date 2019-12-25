В преддверии осени петербуржцы начали активнее искать работу

В Северо-Западном федеральном округе наибольшую активность в поиске работы проявили жители Псковской и Калининградской областей, где количество новых резюме увеличилось на 12%.

За последний месяц более 460 тысяч жителей Петербурга искали новую работу или подработку, что на 6% превышает показатели предыдущего месяца. Согласно данным, предоставленным сервисом по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад", активность на рынке труда в целом по стране увеличилась на 8,4%, а на Северо-Западе — на 7%.

В Северо-Западном федеральном округе наибольшую активность в поиске работы проявили жители Псковской и Калининградской областей, где количество новых резюме увеличилось на 12%. Второе место заняли соискатели из Новгородской области с ростом на 11%, а третью позицию разделили жители Карелии и Архангельской области, где активность выросла на 8%.

В Петербурге наиболее заметное увеличение числа новых резюме наблюдалось в сфере образования — на 10%. Также активизировались работники общественного питания и туристической отрасли, медицинские работники и сотрудники автосервисов (рост на 8%).

Страховщики стали искать работу на 7% чаще, активность в сфере продаж увеличилась на 6%, а юристы стали активнее выходить на рынок труда на 5%. Примечательно, что в Санкт-Петербурге за последний месяц не было зафиксировано ни одной сферы, где активность соискателей снизилась.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перечислили наиболее востребованные специальности в преддверии осени.

Фото: Pxhere