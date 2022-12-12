В Петербурге перечислили наиболее востребованные специальности в преддверии осени

Компании стали более лояльно относиться к соискателям без опыта работы.

Наука и образование стали лидерами по росту числа вакансий в Петербурге. Работодатели разместили на 38% больше вакансий в этой сфере по сравнению с прошлым годом. Второе место заняла медицина и фармацевтика, где количество вакансий увеличилось на 29%. Розничная торговля оказалась на третьем месте с ростом на 21%.

Также отмечается высокий спрос на рабочие специальности (+20%) и в сфере общественного питания (+18%). Эти данные предоставлены порталом hh.ru.

Компании стали более лояльно относиться к соискателям без опыта работы. За последние 30 дней было размещено 28 тысяч таких вакансий.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на медработников в Петербурге вырос на 30% с начала года.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")