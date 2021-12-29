Почти 100 домов в Адмиралтейском районе останутся без тепла до середины дня

Крупная авария на теплосети в Адмиралтейском районе оставила без горячих батарей около 100 домов на набережной Фонтанки. Жители просидят без тепла до 16:30 9 января, сообщает телеканал "78".
Изначально тепло должны были дать в 07:30 утра, но из-за большого объема работ произошла задержка.
На данный момент полным ходом идут работы по замене неисправного участка трубопровода.
Ранее мы сообщили о том, что за прошедшие сутки в Петербурге произошло 10 аварий на трубопроводах.
Фото: Pixabay
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