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Почти 100 домов в Адмиралтейском районе останутся без тепла до середины дня
Сегодня, 9:35
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Почти 100 домов в Адмиралтейском районе останутся без тепла до середины дня

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Изначально тепло обещали дать к 7:30, однако объемы работ оказались слишком большими.

Крупная авария на теплосети в Адмиралтейском районе оставила без горячих батарей около 100 домов на набережной Фонтанки. Жители просидят без тепла до 16:30 9 января, сообщает телеканал "78".

Изначально тепло должны были дать в 07:30 утра, но из-за большого объема работ произошла задержка. 

На данный момент полным ходом идут работы по замене неисправного участка трубопровода.

Ранее мы сообщили о том, что за прошедшие сутки в Петербурге произошло 10 аварий на трубопроводах.

 Фото: Pixabay

Теги: авария на теплосети, адмиралтейский район, отопление в петербурге, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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