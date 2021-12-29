Почти 100 домов в Адмиралтейском районе останутся без тепла до середины дня

Изначально тепло обещали дать к 7:30, однако объемы работ оказались слишком большими.

Крупная авария на теплосети в Адмиралтейском районе оставила без горячих батарей около 100 домов на набережной Фонтанки. Жители просидят без тепла до 16:30 9 января, сообщает телеканал "78".

Изначально тепло должны были дать в 07:30 утра, но из-за большого объема работ произошла задержка.

На данный момент полным ходом идут работы по замене неисправного участка трубопровода.

Ранее мы сообщили о том, что за прошедшие сутки в Петербурге произошло 10 аварий на трубопроводах.

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