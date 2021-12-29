За прошедшие сутки в Петербурге произошло 10 аварий на трубопроводах

Некоторые ЧП привели к серьёзному ущербу.

В течение 24 часов в Петербурге произошло сразу 10 прорывов водопровода в Василеостровском, Приморском, Адмиралтейском, Московском, Фрунзенском и Красногвардейском районах. Об этом сообщил telegram-канал издания "Невские Новости".

Известно, что ряд аварий привёл к серьёзному ущербу. Так, жителей квартиры 74/2 на Шуваловском проспекте затопило, а в доме 4/1 по улице Осипенко вода залила лестничную площадку.

Ранее мы сообщили о том, что у станции "Пионерская" сгорел ларек с хлебобулочными изделиями и рыбой.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга