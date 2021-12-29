У станции "Пионерская" сгорел ларек с хлебобулочными изделиями и рыбой

Около станции метро "Пионерская" днем 8 января сгорел ларек. Огонь быстро охватил всю постройку, это засняли на видео очевидцы.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, площадь ларька составила 2 на 6 метров. Он полностью сгорел. С огнем боролись 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Никто не пострадал.
Местные жители утверждают, что там располагалась пекарня. Судя по кадрам с места, там также продавалась рыба, икра. Ее успели вынести на улицу.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что за минувшую ночь в Петербурге сгорели 11 бытовок.
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Фото: Макс Борман
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