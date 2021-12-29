За минувшую ночь в Петербурге сгорели 11 бытовок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
В 2:03 стало известно, что у дома №11 по Петровскому проспекту произошел пожар в девяти бытовках размером 2,5х5 метров каждая.
В 2:15 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре у дома №9 по улице Ольги Форш. На месте сгорела и разобрана бытовка размером 2х6 метров.
В 5:22 у дома №69 по Благодатной улице пожар произошел в бытовке 2х6 метров.
Уже утром в Колпино сгорела крыша частного дома.
Фото: Piter.TV
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