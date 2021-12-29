В Колпино сгорела крыша частного дома

В доме размером 6х8 метров происходило горение кровли на площади 20 квадратных метров.

Утром 8 января в Колпино произошел пожар – загорелась крыша частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В 6:37 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Лагерное шоссе, дом №6. По этому адресу расположен частный дом.

На месте спасатели увидели полыхающую крышу. В частном доме размером 6х8 метров происходило горение кровли на площади 20 квадратных метров.

В 8:02 пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 15 человек личного состава и три единицы техники.

Ранее в Колпино сгорела одноэтажная постройка.

Фото: Piter.TV