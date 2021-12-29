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В Колпино сгорела крыша частного дома
Сегодня, 9:16
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В Колпино сгорела крыша частного дома

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В доме размером 6х8 метров происходило горение кровли на площади 20 квадратных метров. 

Утром 8 января в Колпино произошел пожар – загорелась крыша частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

В 6:37 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Лагерное шоссе, дом №6. По этому адресу расположен частный дом. 

На месте спасатели увидели полыхающую крышу. В частном доме размером 6х8 метров происходило горение кровли на площади 20 квадратных метров. 

В 8:02 пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 15 человек личного состава и три единицы техники. 

Ранее в Колпино сгорела одноэтажная постройка.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, частный дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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