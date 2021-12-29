В Колпино сгорела одноэтажная постройка

В девять часов утра в пятницу, 7 января, на пульт управления МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре в доме №6 по улице Межевой в Колпинском районе.
Прибывшие на место пожарные уточнили, что в одноэтажной постройке, размером 3х3 метра происходило горение по всей площади. Пожар локализовали через час. Уточнения о ликвидации пока не было.
Сведения о пострадавших не поступали.
На борьбу с огнем привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
Фото: Piter.tv
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