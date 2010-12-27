Для выборжан тарифы на отопление и горячую воду останутся прежними

По решению Выборгтеплоэнерго, тарифы для населения останутся неизменными.

В минувший понедельник, 29 октября, АО "Выборгтеплоэнерго" окончательно утвердило план тарифов на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для предприятий и жителей Выборга. По решению Выборгтеплоэнерго, тарифы для населения останутся неизменными. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Согласно приказу № 168 – п, тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения" и организаций, приобретающих тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению на территории Выборгского района ЛО в 2018 году оставлены без изменений. Для прочих потребителей (кроме населения), согласно приказу № 168-п, установлен компонент на тепловую энергию 3020, 10 руб./Гкал, компонент на холодную воду 43,31 руб/куб.м до 31.12.2018г. пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго"

Ознакомиться со всей информацией более подробно можно на сайте АО "Выборгтеплоэнерго".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО