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Новости Выборг
Для выборжан тарифы на отопление и горячую воду останутся прежними
Сегодня, 12:04
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KaterinaKono13
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Для выборжан тарифы на отопление и горячую воду останутся прежними

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По решению Выборгтеплоэнерго, тарифы для населения останутся неизменными.

В минувший понедельник, 29 октября, АО "Выборгтеплоэнерго" окончательно утвердило план тарифов на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для предприятий и жителей Выборга. По решению Выборгтеплоэнерго, тарифы для населения останутся неизменными. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Согласно приказу № 168 – п, тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения" и организаций, приобретающих тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению на территории Выборгского района ЛО в 2018 году оставлены без изменений. Для прочих потребителей (кроме населения), согласно приказу № 168-п, установлен компонент на тепловую энергию 3020, 10 руб./Гкал, компонент на холодную воду 43,31 руб/куб.м до 31.12.2018г.

пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго"

Ознакомиться со всей информацией более подробно можно на сайте АО "Выборгтеплоэнерго".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг , новости выборга , новости ленобласти , подача тепла , тарифы на отопление
Категории: Выборг

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