Работы по реконструкции Цимбалинского путепровода будут длиться до 2027 года

В Северной столице Дирекция транспортного строительства заключила государственный контракт с АО "ПО "Возрождение".

В следующем году в Петербурге начнется реконструкция Цимбалинского путепровода в створе улиц Белы Куна и Цимбалина. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В Северной столице Дирекция транспортного строительства заключила государственный контракт с АО "ПО "Возрождение" на проведение ремонта объекта. Переправа соединяет Невский и Фрунзенский районы города.

Планируется, что виадук расширится с двух до четырех полос. Специалисты увеличат пропускную способность путепровода. Рабочим предстоит демонтировать мост и соорудить новый. Протяженность путепровода составит 450 метров. Здесь появятся тротуары, велодорожки, шумозащитные экраны.

Проект планируют сдать в 2027 году. Добавим, что путепровод был сооружен в 1910 году, он является одним из самых старых мостов Северной столицы.

Реконструкцию планируется завершить к 2027 году.

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Фото: citywalls