Движение по набережной реки Мойки перекрыли из-за пожара в доме

По предварительным данным, горит чердак в доходном доме Уварова.

Сегодня, 19 декабря, в центре Петербурге перекрыли движение в связи с пожаром в доме № 48 по Большой Морской улице. Автомобилисты не смогут проехать по набережной реки Мойки от Почтамтского переулка до Вознесенского проспекта.

Как сообщили в региональном УГИБДД, движение перекрыли в 14:40. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По предварительным данным, горит чердак в доходном доме Уварова. На место случившегося прибыли пожарные. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Луначарского во время пожара погиб человек.

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Фото: Piter.tv