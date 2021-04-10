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Движение по набережной реки Мойки перекрыли из-за пожара в доме
Сегодня, 15:39
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Движение по набережной реки Мойки перекрыли из-за пожара в доме

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По предварительным данным, горит чердак в доходном доме  Уварова.

Сегодня, 19 декабря, в центре Петербурге перекрыли движение в связи с пожаром в доме № 48 по Большой Морской улице. Автомобилисты не смогут проехать по набережной реки Мойки от Почтамтского переулка до Вознесенского проспекта. 

Как сообщили в региональном УГИБДД, движение перекрыли в 14:40. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По предварительным данным, горит чердак в доходном доме  Уварова. На место случившегося прибыли пожарные. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Луначарского во время пожара погиб человек.

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Фото: Piter.tv

Теги: набережная реки мойки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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