Напротив Новой Голландии отремонтируют набережную реки Мойки

На участке набережной реки Мойки (от Матвеева до Храповицкого моста) начинается капитальный ремонт. Историческую гранитную набережную напротив Новой Голландии протяженностью 456 метров отремонтируют до конца 2026 года, рассказали в КРТИ.
При обследовании технического состояния стенки набережной были выявлены многочисленные дефекты.
Большая часть набережной отклонилась от проектного положения в сторону реки почти на 10 см, некоторые камни гранитной облицовки выпирают в русло. На тротуаре наблюдались просадки плит мощения с раскрытием швов между плитами и выступами гранитной облицовки.
КРТИ
В ходе капремонта специалисты устроят новую стенку набережной на 435 буронабивных сваях. Будет отреставрировано 1575 исторических гранитных камней облицовки набережной, 120 гранитных тумб и более 400 м металлического перильного ограждения. Положение камней гранитной облицовки останется прежним, поэтому общий рисунок набережной не изменится.
Все работы будут выполняться щадящими методами, так как участок набережной и соседние здания являются памятниками истории и культуры.
Ремонт Гороховой улицы завершили досрочно.
Фото: КРТИ
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