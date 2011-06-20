Ремонт Гороховой улицы завершили досрочно

Выполнен ремонт участка от набережной реки Фонтанки до Адмиралтейского проспекта.

Дорожники завершили ремонт Гороховой улицы досрочно. Об этом сообщили 2 июля в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Выполнен ремонт участка от набережной реки Фонтанки до Адмиралтейского проспекта. Протяженность объекта – 1,5 километра, площадь выполненных работ – 17,51 тыс. "квадратов".

В ходе ремонта использовались современные материалы, обеспечивающие высокое качество и долговечность покрытия.

Гороховая улица считается одной из самых старых и оживленных улиц города с высоким трафиком. Кроме того, она – часть туристического маршрута, ведь по ней можно добраться до Адмиралтейства, Александровского сада и Медного всадника. Пресс-служба КРТИ Петербурга

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Фото: КРТИ Петербурга