В Петербурге отремонтируют Гороховую улицу

Последний раз ремонт на Гороховой улице проводили более 10 лет назад. Со временем на объекте образовалась колейность, также появились трещины.

На Гороховой улице в Петербурге стартовал ремонт дорожного полотна на участке от набережной Фонтанки до Адмиралтейского проспекта. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Последний раз ремонт на Гороховой улице проводили более 10 лет назад. Со временем на объекте образовалась колейность, также появились трещины. Поэтому на участке протяженностью 1,5 километра восстановят асфальтобетонное покрытие.

В настоящее время идут подготовительные мероприятия: на участке демонтируются старые канализационные люки, выполняется фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. В ближайшие дни начнется укладка выравнивающего слоя покрытия.

В целях уменьшения неудобств для автомобилистов замену асфальта проведут поэтапно, по одной полосе без закрытия движения. Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба Смольного

Гороховая – одна из самых старых и оживленных улиц Петербурга. На ней расположены знаковые места, в частности – квартира-музей Григория Распутина, дом Пушкинской "Пиковой дамы" и Дом с ротондой.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт дорожного покрытия на бульваре Новаторов и улице Красина в Петербурге завершен.

Фото: пресс-служба Смольного