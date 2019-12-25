В Петербурге перед Новым годом в два раза подорожает салат "Оливье"

За год стоимость ингредиентов выросла на 40%.

Жителей Петербурга предупредили о почти двукратном росте цен на продукты для салата "Оливье" перед Новым годом. За год стоимость ингредиентов выросла на 40%. Об этом рассказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Алексей Балашов в беседе с "Невскими Новостями".

При этом эксперт заявил о различии в росте цен на продовольственные товары. Если говорить в целом об оливье, то подорожание составит 40%. Однако стоимость картофеля, например, выросла на 20%, а мяса – на 5%.

Балашов подчеркнул, что речь идет о розничных ценах. Также нужно обращать внимание на накрутку в магазинах и привычный предновогодний рост цен.

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Фото: Википедия / VladiMens