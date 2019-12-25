Россияне назвали худшие новогодние подарки

Мужчины больше всего не любят получать в подарок на Новый год носки, футболки и свитера. Женщины не готовы принимать от родных и близких статуэтки и свечи.

Россияне выбрали худшие новогодние подарки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из 326 субъектов России. Опрос проводили с 10 по 14 ноября 2020 года. Самым неудачным подарком для 8% опрошенных оказались предметы одежды. Мужчины считают, что сами могут купить себе носки, футболки, свитера и домашние халаты. Женщины не готовы увидеть под ёлкой в качестве подарка брелки, магниты, статуэтки и свечи. 3% респондентов уверены, что нет ничего хуже, чем обнаружить под ёлкой конфеты, шоколад или торт. Посуду или кухонные принадлежности не хотят видеть 2% опрошенных. От косметики и парфюмерии готовы отказаться 3% респондентов.

Среди других неудачных подарков россияне назвали: кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковую ручку и живую крысу (18%). Ещё 24% считают худшим новогодним сюрпризом – это его отсутствие. По их словам, многие взрослые люди также ждут чуда и знаков внимания, как и дети.

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