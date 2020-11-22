В документе сказано, что мировые лидеры хотят заявить о стремлении лучше подготовиться к любой возможной пандемии в будущем.

Лидеры G20 намерены добиться равного распределения вакцин от COVID-19. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на проект коммюнике G20.

В воскресенье пройдет онлайн-саммит, где участники намерены взять на себя обязательства о финансировании справедливого распределения по всему миру вакцин и медикаментов от коронавируса. Кроме того, они уверены, что тесты от COVID-19 смогут получить и более бедные страны. Участники саммита надеются, что люди получат доступ к вакцинам и тестам "на справедливых и приемлемых условиях в соответствии с обязательствами членов по стимулированию инноваций".

Лидеры G20 хотят лучше подготовиться к любой возможной пандемии в будущем. В проекте сказано, что они обязуются "содействовать глобальной готовности к пандемии, развивать механизмы предупреждения, обнаружения и реагирования. Помимо этого, участники саммита будут "непрерывно делиться актуальными, прозрачными и стандартизированными данными и информацией".

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Видео: kremlin.ru