В Дании скоро выйдет научная работа об изменениях коронавируса в организме зараженных им норок.

Стало известно о двух опасных свойствах мутировавшего коронавируса. Об этом в эфире на YouTube рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Специалисты решили, что новый штамм инфекции, взятый из животных, отличается от изначального на четыре мутации. Из-за этого он приобрел новые свойства. Штамм способен выделять больше вируса. Это может привести к так называемым "суперраспространителям". Кроме того, "самая плохая вещь" в новой мутации – это результат эксперимента с нейтрализующими сыворотками. Они взяты у людей, переболевших оригинальной формой коронавируса в начале пандемии. Специалисты подчеркнули, что в большинстве случаев антитела из сывороток не способны нейтрализовать мутировавший вирус. Таким образом, иммунитет на оригинальный вирус не защищает от "норочьего" вируса.

Ранее мы сообщили, что в России впервые внедрили практику детской реабилитации после COVID-19.

Видео: Youtube/Ancha Baranova