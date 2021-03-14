Новогодний стол с красной икрой обойдётся россиянам в среднем в 10 тыс. рублей

Безусловно, праздник не обойдётся без салатов.

Приготовление традиционного новогоднего ужина на семью из четырёх человек в 2024 году потребует в среднем 10 000 рублей. Такую оценку приводит РИА Новости на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.

В стандартную праздничную продуктовую корзину, согласно расчётам, входят ингредиенты для двух салатов — "Оливье" (576 руб.) и "Селёдка под шубой" (291 руб.), горячего блюда (чаще всего запечённой курицы с картофелем, 511 руб.), а также набор закусок, фруктов, десерта и напитков.

Самой затратной частью стола станут бутерброды с красной икрой: продукты для приготовления 12 таких канапе обойдутся в 2 666 рублей. Для сравнения, аналогичное количество бутербродов со шпротами будет стоить 304 рубля. Сырная и мясная тарелки (копчёности, колбасы) потянут на 1 237 рублей.

Фруктовый набор (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 г лимонов) оценивается в 892 рубля, а 800-граммовый торт — в 718 рублей. Среди напитков в корзину включены бутылка игристого вина (425 руб.), столового вина (513 руб.), коньяк (820 руб.), минеральная вода (78 руб. за бутылку), сок (136 руб.) и чай (85 руб. за упаковку).

Фото: pxhere