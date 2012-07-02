Гастроэнтеролог рассказала, о каких заболеваниях говорит изжога

Гастроэнтеролог подчеркнула важность правильного подхода к лечению изжоги и рекомендовала обращаться за помощью к специалистам в случае ее частого проявления.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Бакулина выступила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", где рассказала о том, какие заболевания могут сигнализировать изжогой и насколько безопасно лечить ее народными средствами.

По словам специалиста, изжога может быть следствием регулярного переедания или употребления продуктов, которые человек не переносит. Если человек сам может выявить триггеры, которые вызывают изжогу, он исключает их из жизни и становится здоровым.

Однако, если изжога беспокоит более одного раза в неделю, это повод обратиться к специалисту, чтобы выяснить причины недомогания. По словам доктора, зачастую причиной изжоги может быть психосоматика и регулярный стресс, однако роль также играют и заболевания ЖКТ.

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