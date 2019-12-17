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Россия не будет претендовать на проведение турнира по гандболу среди женщин на ОИ-2020

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Комиссия не выберет страну из-за санкций WADA.

Россия не примет отборочный турнир на Олимпиаду-2020 по гандболу из-за санкций WADA. Теперь главными претендентами на проведения квалификационного соревнования являются Венгрия и Сербия. Об этом сообщил гендиректор ФГР Лев Воронин "ТАССу".

После событий 9 декабря мы не получим квалификационный турнир

уверен спикер

Он напомнил, что российские спортсмены по гандболу стали третьими на чемпионате мира. Из-за этого сборная не смогла попасть на ОИ напрямую. Национальная команда будет отбираться на Олимпиаду в Токио через квалификацию.

Ранее Piter.tv писал о том, что шведский биатлонист выступил против полного отстранения России.

Видео: YouTube/RusHandball

Теги: wada, гандбол, олимпиада-2020, токио
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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