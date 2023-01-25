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Газзаев высказался о возможной отставке Семака
Сегодня, 13:56
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Газзаев высказался о возможной отставке Семака

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Он отметил, что негативно относится к подобным разговорам.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможной отставке Сергея Семака из "Зенита". Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Газзаев отметил, что негативно относится к подобным разговорам. Он напомнил, что под руководством Семака сине-бело-голубые уже семь лет выступают на высочайшем уровне.

Это выдающееся достижение команды и Сергея Богдановича. Те, кто говорят про отставку Семака, – завистники или провокаторы.

Валерий Газзаев, экс-главный тренер ЦСКА

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 60 очков после 28 туров. Команда вылетела из Кубка России, уступив по сумме двух матчей ЦСКА.

Ранее мы сообщали, что к 100-летию "Зенита" в Петербурге выпустят 100 тыс. "Подорожников".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: валерий газзаев, главный тренер, сергей семак, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,

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