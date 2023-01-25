Газзаев высказался о возможной отставке Семака

Он отметил, что негативно относится к подобным разговорам.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможной отставке Сергея Семака из "Зенита". Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Газзаев отметил, что негативно относится к подобным разговорам. Он напомнил, что под руководством Семака сине-бело-голубые уже семь лет выступают на высочайшем уровне.

Это выдающееся достижение команды и Сергея Богдановича. Те, кто говорят про отставку Семака, – завистники или провокаторы. Валерий Газзаев, экс-главный тренер ЦСКА

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 60 очков после 28 туров. Команда вылетела из Кубка России, уступив по сумме двух матчей ЦСКА.

Ранее мы сообщали, что к 100-летию "Зенита" в Петербурге выпустят 100 тыс. "Подорожников".

Фото: fc-zenit.ru