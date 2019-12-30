Все полученные сведения будут размещены в открытом доступе.

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян. Об этом сообщил глава отдела расследований Гюнтер Юнгер. По словам эксперта, все подозрительные моменты связаны со сведениями, размещенными в московской лаборатории.

На данный момент специалисты изучили показатели 298 российских спортсменов. Данные взяты за период с мая по ноябрь 2019 года. Специалист объявил, что вся информация о подозрениях на махинацию будет опубликована для общественности.

Ранее Piter.tv писал о том, что WADA назвало размер взноса для России на 2020 год.

