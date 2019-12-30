Лаборатория не сможет проверять образцы до окончания разбирательств.

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Сейчас специалистам из Москвы запрещено делать анализ образцов крови по программе биологического паспорта.

Данное решение вступило в законную силу немедленно после обнародования. Оно будет действовать до завершения дисциплинарных разбирательств. В WADA рассказали, что рекомендовали это постановление главе исполнительного комитета. Витольд Банька согласился на него незамедлительно. Глава Русада Юрий Ганус считает, что подобная мера являлась предсказуемой. Об этом спикер рассказал "РИА Новостям". Теперь российским экспертам придется возить пробы отечественных спортсменов в зарубежные лаборатории. Это увеличит стоимость работ.

Ранее Piter.tv писал о том, что WADA назвало размер взноса для России на 2020 год.

Фото: Piter.tv

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