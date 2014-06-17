Дональд Трамп уверен, что еврейские военнослужащие больше не атакуют энергообъект в Иране.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что Израиль больше не будет наносить удары по объектам иранского газового месторождения "Южный Парс". В собственной социальной сети политический лидер из Белого дома обратил внимание на то, что вашингтонская администрация ничего не знала о предыдущем нападении еврейского государства на энергетический объект Исламской Республики. По его словам, Израиль принял такое решение из-за возмущения тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. При этом была повреждена лишь небольшая часть" объектов месторождения.

Израиль больше не будет наносить удары по чрезвычайно важному и ценному газовому месторождению Южный Парс, если только Иран не примет неразумного решения напасть на совершенно невиновную сторону - в данном случае на Катар. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 18 марта глава администрации района Ассаллуйе, расположенной на территории иранской провинции Бушер сообщил мировой общественности о том, что в результате удара Израиля и США на нескольких объектах месторождения "Южный Парс" возник пожар. В связи с этим Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) уведомили о своем намерении в ближайшее время атаковать объекты нефтегазового сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

Трамп может послать тысячи американских военных для наземных операций в Иране.

