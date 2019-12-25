Трамп может послать тысячи американских военных для наземных операций в Иране
Сегодня, 8:46
Трамп может послать тысячи американских военных для наземных операций в Иране

Иностранный корреспондент сообщил о планах США по размещению войск на Ближнем Востоке.

Американская администрация при президенте-республканце Дональде Трампе рассматривает возможность переброски на территорию Ближнего Востока нескольких тысяч военнослужащих на фоне вооруженного конфликта с Ираном. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились западные журналисты из новостного издания The Reuters со ссылкой на собственные источники информации. По сведениям от Рейтер, один из вариантов обеспечения безопасности Ормузского пролива включает в себя развёртывание войск на иранском побережье.

Администрация Трампа рассматривает возможность переброски тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближний Восток, пока Трамп обдумывает дальнейшие шаги в отношении Ирана, сообщают источники.

Идрис Али, корреспондент Рейтер

Трамп пригрозил уничтожить объекты месторождения Южный Парс в Иране.

Фото: / Идрис Али

