Трамп пригрозил уничтожить объекты месторождения Южный Парс в Иране

Глава США призвал Иран отказаться от идеи атаковать объекты СПГ в Катаре.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пригрозил, что военнослужщие из Пентагона уничтожат объекты газового месторождения Южный Парс в том случае, если исламская республика атакует комплексы по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенного на территории Катара. Такой комментарий политический лидер из Белого дома сделал в собственной социальной сети Truth Social. Он объяснил, что при содействии и согласии израильского руководства или без него США полностью взорвут все иранское газовое месторождение, если Тегеран решится на удар по объекту соседнего по региону государства.

Я не хочу разрешать <...> разрушения таких масштабов из-за того, какие долгосрочные трудности для Ирана это создаст в будущем, но, если СПГ Катара вновь атакуют, я сделаю это без сомнений. Дональд Трамп, глава США

Фото: Белый дом