ВФЛА объявила о роспуске президиума организации

Заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) состоялось в понедельник, 3 февраля.

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку. Теперь управление передано рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Так завершилось заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Перед заседанием к собравшимся обратился министр спорта РФ Олег Матицын, который заявил, что кризис в российской легкой атлетике затянулся.

Теперь рабочей группе ОКР предстоит провести выборную конференцию ВФЛА, которая состоится 28 февраля 2020 года. Представителям ОКР также предстоит вести диалог с международными организациями легкой атлетики. Главная задача – обеспечить выступление российских спортсменов на международной арене.

Ранее мы сообщали о том, что Минспорт РФ приостановил государственную аккредитацию федерации легкой атлетики. Решение принято 31 января комиссией общероссийских федераций ведомства. Постановление связано с антидопинговым скандалом.

До этого спортсмены Мари Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) через свои аккаунты в соцсетях.

Обратившиеся указали на отсутствие представительства федерации по вопросу выступления на предстоящих международных соревнованиях под нейтральным флагом и вставший вопрос о создании "дорожной карты" по ликвидации антидопинговых нарушений.

Исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях из-за подозрений в систематическом употреблении допинга. В РФ в течение 4-х лет не будут проходить крупные турниры, а атлеты будут выступать только под нейтральным флагом.