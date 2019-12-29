Российские легкоатлеты написали письмо к руководству ВФЛА

Спортсмены Мари Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) через свои аккаунты в соцсетях.

Легкоатлеты обратили внимание, что внеочередные выборы главы федерации назначены на конец февраля 2020 года. Такое позднее начало лишает спортсменов возможности организовать старты в зимнем легкоатлетическом сезоне.

Также обратившиеся указали на отсутствие представительства федерации по вопросу выступления на предстоящих международных соревнованиях под нейтральным флагом и вставший вопрос о создании "дорожной карты" по ликвидации антидопинговых нарушений.

Ранее исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях из-за подозрений в систематическом употреблении допинга. В РФ в течение 4-х лет не будут проходить крупные турниры, а атлеты будут выступать только под нейтральным флагом.