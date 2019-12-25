"Это вам не футбол". Минобороны заявило о непрерывных ударах по целям на Украине

В ведомстве регулярно информируют о проведении массированных ударов по военным объектам на территории Украины.

Министерство обороны РФ опубликовало ироничный пост на фоне ударов российской армии по объектам Вооруженных сил Украины, в котором упомянуло чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит в США. Публикация появилась в Telegram-канале военного ведомства.

Пост стал ответом на предыдущее сообщение о ночных групповых ударах ВС РФ по военным предприятиям в Киеве и украинским портам. Российские подразделения поразили склад хранения беспилотников предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", где осуществляется сборка и хранение ударных БПЛА и разведывательных БПЛА "Лелека-100".

До этого российские войска поразили военные объекты,расположенные в портах Одессы и Ильичевска. Ударные беспилотники атаковали четыре морских судна в гаванях "Черноморск" и "Днепро-Бугский".

Ранее стало известно, что российские военнослужащие приблизились к Славянску и начали заходить в этот населенный пункт.

Фото: Telegram/Минобороны России