Президент Федерации хоккея России отметил, что что у ФХР нет никаких разногласий с Арбитражным судом.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Спортивный арбитражный суд примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге. Об этом заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Третьяк отметил, что в настоящее время у ФХР нет разногласий с Арбитражным судом. При этом президент Федерации российского хоккея заверил, что молодежный ЧМ-2023 совершенно точно состоится.

Напомним, WADA 9 декабря запретил России в течение четырёх лет участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах. Также, РФ нельзя принимать у себя мировые спортивные соревнования.

Ранее мы сообщали о том, что Путин прокомментировал решении ВАДА.

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