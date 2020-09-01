Представлены Realme X7 и Realme X7 Pro с зарядкой на 65 Вт

Серия телефонов среднего класса Realme X7 от Realme представлена официально в Китае. Realme X7 — первый телефон с чипсетом Dimensity 800U. Серия Realme X7 предлагает пользователям дисплей с частотой обновления 120 Гц и технологию быстрой зарядки 65 Вт.

Realme X7 имеет размеры 160,9 х 74,4 х 8.1 мм и весит 175 граммов. У смартфона 6,4-дюймовый AMOLED-экран, соотношение экрана к корпусу 90,8%. Realme X7 Pro имеет размеры 160,8 x 75,1 x 8,5 мм и весит 184 грамма, у этого телефона уже 6,55-дюймовый экран S-AMOLED с разрешением FHD +. Оба гаджета имеют встроенные сканеры отпечатков пальцев.

Телефоны оснащены до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ памяти UFS 2.1. Цена Realme X7 начинается с 1799 юаней (около 19 400 рублей) за вариант 6 ГБ + 128 ГБ, Realme X7 pro — от 2199 юаней (около 23 700 рублей) за ту же конфигурацию.

Ранее Realme C12 получил аккумулятор емкостью 6000 мА/ч.

Видео: YouTube/ Sparrows News