Realme представила новый смартфон Realme 10

Модель выйдет на мировой рынок в пяти модификациях.

Компания Realme показала новый смартфон Realme 10 в рамках глобальной презентации.

Модель оснащена AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления картинки 90 Гц. Ее работу поддерживает процессор MediaTek Helio G99 Основная камера состоит из двух модулей на 50 и 2 Мп. Фронтальная камера делает снимки разрешением 16 Мп. Емкость батареи составляет 5000 мАч.

Realme 10 выйдет на мировой рынок в пяти модификациях. Версия 4/64 ГБ оценивается в 229 долларов, версия 4/128 ГБ – 249 долларов, 6/128 ГБ – 269 долларов, 8/128 ГБ – 279 долларов, 8/256 ГБ – 299 долларов.

Ранее Xiaomi представила новые смартфоны 12T и 12T Pro.

Видео: YouTube / realme Global