Модели выйдут на рынок 13 октября.

Компания Xiaomi представила новые смартфоны 12T и 12T Pro. Оба устройства входят в семейство 12T.

Модели оснащены AMOLED-экранами диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления картинки до 120 Гц. Оба имеют защиту Corning Gorilla Glass 5. Основная камера у 12T состоит из модулей на 108, 8 и 2 Мп. Версия 12T Pro получила объектив на 200 Мп с возможность снимать видео в 8К-формате.

Работу 12T поддерживает процессор Dimensity 8100-Ultra, старшая версия получила чип Snapdragon 8+ Gen 1. Емкость батареи у обоих устройств составляет 5000 мАч.

Модели выйдут на рынок 13 октября. Стоимость Xiaomi 12T составит от 599 евро, а Xiaomi 12T Pro будет стоить от 749 евро.

Ранее мы сообщали, что Xiaomi презентовала смартфон 12S Ultra с камерой Leica.

Видео: YouTube / Xiaomi