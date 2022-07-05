Xiaomi презентовала смартфон 12S Ultra с камерой Leica

Его стоимость составляет от 900 долларов.

Компания Xiaomi представила новый смартфон 12S Ultra, оснащенный камерой Leica.

Модель получила Super AMOLED-экран диагональю 6.7 дюйма с поддержкой формата Quad HD+. Работу смартфона поддерживает процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Емкость аккумулятора составляет 4860 мАч.

Основная камера состоит из трех модулей на 50, 48 и 48 Мп. Она позволяет записывать видео в 8K-формате. Фронтальная камера делает снимки разрешением 32 Мп.

Xiaomi 12S Ultra будет доступен в нескольких вариантах: с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ внутренней памяти на выбор. Его стоимость составляет от 900 долларов.

Ранее Xiaomi представила новый фитнес-браслет Mi Band 7.

Видео: Xiaomi