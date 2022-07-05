Xiaomi презентовала смартфон 12S Ultra с камерой Leica

Компания Xiaomi представила новый смартфон 12S Ultra, оснащенный камерой Leica.
Модель получила Super AMOLED-экран диагональю 6.7 дюйма с поддержкой формата Quad HD+. Работу смартфона поддерживает процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Емкость аккумулятора составляет 4860 мАч.
Основная камера состоит из трех модулей на 50, 48 и 48 Мп. Она позволяет записывать видео в 8K-формате. Фронтальная камера делает снимки разрешением 32 Мп.
Xiaomi 12S Ultra будет доступен в нескольких вариантах: с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ внутренней памяти на выбор. Его стоимость составляет от 900 долларов.
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Видео: Xiaomi
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