Модель выйдет на китайский рынок 31 мая.

Компания Xiaomi представила новый фитнес-браслет Mi Band 7.

Модель оснащена AMOLED-экраном диагональю 1,62 дюйма. Она стала более шире, чем в предыдущих версиях гаджета. Благодаря надежному корпусу Mi Band 7 выдержит погружение на глубину до 50 метров.

В функционал фитнес-браслета вошли 120 режимов для занятий спортом, круглосуточный мониторинг кислорода в крови, а также мощный аккумулятор емкостью 180 мАч. Он позволяет работать устройству до 14 дней в автономном режиме.

Mi Band 7 выйдет на китайский рынок 31 мая. Его стоимость оценивается в 239 юаней.

Ранее мы сообщали, что за год продажи подержанных гаджетов в Петербурге выросли на 25%.

Видео: YouTube / Sparrow News