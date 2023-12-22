В Санкт-Петербурге умные колонки и фитнес-браслеты выросли в продажах в праздничные дни

В качестве подарков петербуржцы все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: умные колонки, фитнес-браслеты, смарт-часы и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.

Электронные устройства по-прежнему остаются востребованным подарком к женскому празднику. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов в Санкт- Петербурге выросли на 17% в штуках и на 44% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

Картина потребления в этот период также изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж у петербуржцев стали "цифровые аксессуары" и "умные колонки". Так, число покупок умных часов выросло в 2,5 раза, а фитнес‑браслетов — почти в 3 раза. В топе продаж — Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Act. Традиционный лидер среди аксессуаров — беспроводные наушники — также показал рост в Санкт-Петербурге: продажи увеличились в деньгах на 142%. Здесь в списке наиболее частых покупок - Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active, а также Apple Airpods.

Продажи умных колонок в Северной столице выросли на 213% в штуках и на 272% в денежном эквиваленте. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение Яндекс Станциям с Алисой в версии "Лайт" и "Мини+".

Категория смартфонов росла медленнее остальных и показала самый скромный прирост в преддверии праздников — 42% в денежном эквиваленте.

Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением. Давид Борзилов, директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона

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